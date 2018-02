Ouderenbond komt met vasten voor 55-plussers om drankproblemen

Tijdens het koken, bij het eten, voor de televisie en als slaapmutsje. Onderzoek toont aan: we grijpen steeds makkelijker naar een wijntje, borrel of een glas koud bier. 84 procent van de 55-plussers drinkt zowel doordeweeks als in het weekend en 1 op de 3 senioren schenkt zichzelf elke dag een glaasje (of meer) in. Het aantal senioren met een uit de hand gelopen drinkgewoonte stijgt en baart zorgen.

De actie ’40 dagen geen druppel’ van KBO-PCOB loopt van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 31 maart 2018; de zogenoemde vastentijd of veertigdagentijd. Wie het vol houdt ontvangt een 'geen druppel speltje' en maak kans op 24 flessen mousserende wijn. Alcoholvrij uiteraard!