Man (30) probeert agent te wurgen

Een 30-jarige man uit Velsen-Noord is in de nacht van zaterdag op zondag op de Markt aangehouden voor recalcitrant gedrag en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Tijdens zijn aanhouding heeft hij geprobeerd één van de betrokken agenten te wurgen.

Omstreeks 00.30 uur stonden twee agenten op de Markt toezicht te houden op het uitgaanspubliek. Zij merkten op dat de verdachte bij een buitenbar voor een café enkele meisjes lastig viel. Hij sloeg met een vuist op een statafel en schopte er nog eens hard tegenaan. Vervolgens werd hij door één van de agenten op zijn gedrag aangesproken. De man negeerde het verzoek om zijn identiteitsbewijs te tonen. Ook niet na de waarschuwing dat hij dan zou worden aangehouden.

Hachelijke situatie

Wat begon als een normale aanhouding monde vervolgens uit in stevig verzet en een zeer hachelijke situatie voor één van de agenten. Tijdens het onder controle brengen van de man weet deze een arm om de nek van de agent te klemmen en hem te wurgen. Omdat de verwurging om zijn nek zo strak wordt aangetrokken dacht de agent dat zijn laatste uur geslagen heeft.

Razende man

Meerdere agenten schieten te hulp en weten de razende man uiteindelijk met veel moeite in de boeien te slaan. Zelf het gebruik van pepperspray had geen effect op zijn verzet. De onfortuinlijke agent wist zich uiteindelijk los te rukken en kwam naar adem snakkend weer bij zinnen. Op het bureau is hij nagekeken door een GGD-arts. Aan het incident heeft hij een spierscheuring in een kuit, een stijve nek en een schorre stem overgehouden. Bij een andere agent is een hoofdwond behandeld.

Poging doodslag

De verdachte is voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex. Uit een ademanalyse en een drugstest blijkt dat hij onder invloed van beiden was. Hem wordt poging doodslag ten laste gelegd. Een zeer ernstig feit dat nog eens verzwaard wordt doordat een agent hierbij het slachtoffer is.