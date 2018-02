Vrouw botst met auto tegen lantaarnpalen en boom

Een vrouw is zondagochtend kort voor 10.00 uur gewond geraakt toen zij met haar auto van de weg raakte op de Oirschotsedijk in Eindhoven. De auto schampte vervolgens twee lantaarnpalen en botste op een boom waarna ze de droge sloot tot stilstand kwam.

De hulpdiensten rukten groots uit. De gewonde vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het eenzijdige verkeersongeval is op dit moment nog niets bekend. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar beschadigde voertuig afgevoerd.