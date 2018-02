Dode na auto te water bij Duinrell

Bij een eenzijdig ongeval in Wassenaar is zondag een man om het leven gekomen en een zwaargewond geraakt.

De hulpdiensten kregen zondag om 03.15 uur een melding dat op vakantie- en attractiepark ‘Duinrell’ een auto te water was geraakt. Agenten die een onderzoek instelden, zagen inderdaad een auto in het water liggen. Duikers van de brandweer hielpen een persoon, die zelfstandig uit het voertuig wist te komen, op de kant en haalden uit het voertuig twee andere personen. Ambulancepersoneel vervoerde de drie slachtoffers onmiddellijk naar verschillende ziekenhuizen. De afdeling Verkeersongevallenanalyse van de politie begon direct met het instellen van een onderzoek naar de oorzaak van dit incident. De brandweer haalde het voertuig met een kraan uit het water.

Aanhouding

In een ziekenhuis hielden agenten de man aan die zelfstandig uit het voertuig wist te komen. De verdachte, een 28-jarige man zonder vaste woon- en of verblijfplaats, is mogelijk de bestuurder van het voertuig geweest.

Overleden

Zondagochtend kreeg de politie het bericht dat de één van de mannen, die door de brandweer uit het voertuig waren gehaald, was overleden. Het andere slachtoffer ligt nog in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis