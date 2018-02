Marechaussee houdt op Schiphol drie mannen aan met gestolen auto

Tijdens een controle op de vertrekpassage op Schiphol werd een auto met twee inzittenden gecontroleerd. In het geautomatiseerde opsporingssysteem stond de auto, met Deens kenteken, als gestolen gesignaleerd. De bestuurder, een 32-jarige man uit Denemarken en een bijrijder, een 28-jarige man met Iraakse nationaliteit, zijn bij de auto aangehouden.

Met gebruik van camerabeelden is gezien dat er derde persoon in de auto zat en dat hij aan boord is gegaan van een vlucht naar Ierland. De derde verdachte, een 34-jarige man uit Denemarken, is in het vliegtuig door de Marechaussee aangehouden.

De drie verdachten zijn overgebracht naar het bureau van de Marechaussee voor verder onderzoek