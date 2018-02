Onderzoek naar problemen Dutchbat-veteranen

De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) is om advies gevraagd voor een goede, onafhankelijke uitvoering. Het onderzoek wordt opgedeeld in fases.

Een verkenningsfase voor het inventariseren en afstemmen van de verwachtingen van de partijen. Deze startte op 1 januari 2018 en eindigt naar verwachting in april. Defensie formuleert vervolgens de definitieve onderzoeksopdracht met de bijbehorende vragen. Ook zorgt Defensie voor aanbesteding van het onderzoek. Het daadwerkelijke onderzoek duurt naar verwachting 1 tot 1,5 jaar.

Begeleidingscommissie Borstlap

Hans Borstlap vormt de onafhankelijke begeleidingscommissie in de verkenningsfase. Hij was van 2002 tot 2016 Raad van State-lid. Daarnaast was hij raadsadviseur van het kabinet van de minister-president en directeur-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2014 was Borstlap voorzitter van de commissie die het intern functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit onderzocht. Ook zat hij in de commissie die de besluitvormingsprocessen binnen de Belastingdienst (2016-2017) onderzocht.

Borstlap rapporteert zijn bevindingen over de verkenningsfase schriftelijk. In overleg met Borstlap wordt de commissie voor de 2e fase uitgebreid.