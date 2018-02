Traumahelikopter ingezet bij medisch incident Vlaardingen

Meerdere ambulances en een traumahelikopter zijn woensdagmiddag opgeroepen voor medische noodsituatie in een woning aan de Marnixlaan in Vlaardingen.

Traumeheli

De traumahelikopter landde in het naastgelegen park. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was. De arts van de traumahelikopter is niet ingezet. Al snel kon de helikopter weer opstijgen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.