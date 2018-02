Veel geld, luxe en vuurwapen in Rotterdams 'safe house'

Nieuwsgierig

Een gezonde dosis nieuwsgierigheid bracht agenten naar een woning aan de Boezemkade. Mogelijk betrof het een safe house. Het was dus niet voor niks. Ook troffen ze een geldtelmachine aan. Niet iets om standaard in huis te hebben, maar in dit geval geen wonder: vier grote bol staande boodschappentassen bleken zo’n 620.000 euro aan contanten te bevatten.

Riemen, schoenen en horloges

Behalve het geld werden er ook andere dingen opgeslagen. Van een 75”-tv tot drie horloges die, wanneer echt, een aanschafprijs van boven de 10.000 euro per stuk hebben. Maar bijvoorbeeld ook vier paar schoenen van rond de 500 euro per paar en met de prijsstickers er nog op of twee riemen van zo’n 350 euro per stuk. Misdaad mag niet lonen zo vinden mensen die wél eerlijk werken voor hun geld. Daarom is het lopende het onderzoek in beslag genomen. Dat gebeurde ook met de BMW die stond op de bij het appartement behorende parkeerplaats.

Safe houses

De afgelopen jaren ziet de politie een toename in het aantal zogenoemde safe houses, panden waar geld wordt bewaard of verdovende middelen worden opgeslagen, bewerkt en verhandeld. Vaak gehuurd in luxere appartementencomplexen, waar criminelen redelijk anoniem kunnen verblijven. Dat is van belang omdat ze er vaak niet officieel staan ingeschreven. Want ze hebben er op papier de financiële middelen niet voor.

Afpakken

Een doorn in het oog voor wie wel eerlijk en hard werkt. De politie geeft met Openbaar Ministerie, de gemeente en belastingdienst prioriteit aan het zichtbaar maken van deze ondermijnende criminaliteit. Wat niet eerlijk is verkregen wordt afgepakt.