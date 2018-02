Man die collega groenvoorziening doodde met spade ontoerekeningsvatbaar

De 22-jarige man die op 7 juni 2017 in Wageningen zijn collega bij de groenvoorziening opzettelijk om het leven bracht met een spade was volgens gedragsonderzoekers tijdens het delict volledig ontoerekeningsvatbaar. Dit heeft de rechtbank in Arnhem woensdag bekendgemaakt.