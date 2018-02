Politie houdt tiener aan voor neergelegde handgranaat Amsterdam

Dinsdagavond heeft de politie rond 20.00 uur een 17-jarige verdachte aangehouden in het onderzoek naar een neergelegde handgranaat aan het Kleine-Gartmanplantsoen. Dit meldt de politie woensdag.

Arrestatieteam

'De verdachte werd rond 20.00 uur met behulp van een arrestatieteam aangehouden in de Pijp', aldus de politie. De jongen wordt ervan verdacht dat hij op 8 februari 2017 een handgranaat heeft neergelegd in een grand café aan het Kleine-Gartmanplantsoen.

Andere granaat bij Club Ace

Op 24 augustus 2017 werd er nogmaals een handgranaat achtergelaten bij een horecagelegenheid. Dit keer bij Club Abe aan de Amstelstraat. De recherche heeft vermoedens dat dezelfde dadergroep verantwoordelijk is voor beide zaken. Of de aangehouden verdachte ook betrokken is bij deze zaak, wordt onderzocht. Het onderzoeksteam sluit meerdere aanhoudingen niet uit.