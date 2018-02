Arrestatie in onderzoek naar doorrijder in Breda

Een gedetineerde 24-jarige Bredanaar is vanmorgen in de Penitentiaire Inrichting in Grave aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de doorrijding op de Nieuwe Prinsenkade op 29 oktober 2017 in Breda.

Daarbij raakte een 34-jarige Bredanaar zwaargewond. De recherche zet het onderzoek naar een mogelijk tweede betrokken persoon voort.

Een 34-jarige man stak samen met een vriend de nacht van zaterdag 28 oktober op zondag 29 oktober 2017 omstreeks 03.35 uur de Nieuwe Prinsenkade via het zebrapad over. Hij werd geschept door een auto die met hoge snelheid vanaf de richting van de Markendaalseweg kwam aanrijden. Die automobilist reed door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren, in de richting van de Middellaan / Tramsingel. Het slachtoffer werd opgenomen in het ziekenhuis en daarna voor verder herstel naar een revalidatiecentrum gebracht. Daar verblijft hij nog steeds. Het slachtoffer heeft problemen met zijn korte termijn geheugen en op dit moment is sowieso niet duidelijk wat de effecten van zijn verwondingen op de lange termijn gaan betekenen.

Onderzoek

De auto, een donkerblauwe Citroen C3, werd op dinsdag 7 november 2017 aangetroffen bij een garagebedrijf aan het Hazepad in Breda en voor verder onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Er bleek geen sprake te zijn van diefstal. Uit de verklaringen van de eigenaresse werd echter niet duidelijk wie de doorrijder was. Onderzoek in de omgeving van Het Hazepad leverde relevante camerabeelden op,.daarop is te zien dat de Citroen geparkeerd wordt en dat de bestuurder in een andere auto stapt die aankomt rijden. Dat betreft een Peugeot Stationcar 207 uit circa 2007-2013. Informatie over deze auto is nog steeds welkom bij de politie!.

Het programma Opsporing Verzocht besteedde in twee uitzendingen aandacht aan de doorrijding. Er kwamen circa 50 tips binnen. Zo meldde zich een ooggetuige van het ongeval. Uit de verklaringen kwam naar voren dat er sprake was van twee inzittenden in de auto. Door verder rechercheonderzoek kwam de politie op het spoor van een gedetineerde 24-jarige Bredanaar. Hij werd vanmorgen met toestemming van de officier van justitie in zijn cel aangehouden. Zijn cel en woning in Breda zijn onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. De man zit vanaf 19 december 2017 vast omdat hij nog twee straffen van respectievelijk 5 en 49 dagen moet uitzitten. De recherche houdt rekening met nog een arrestatie op korte termijn in deze zaak.