Mannen met 1000 erectiepillen op zak aangehouden

Agenten zagen tijdens hun surveillance twee auto’s geparkeerd staan ter hoogte van de meubelboulevard. Ze hadden het idee dat er mogelijk een overdracht van verdovende middelen plaats vond. Ze besloten het drietal aan te spreken. Een van de verdachten, een Belg, gaf aan erectiepillen voor eigen gebruik bij zich te hebben. Daarop besloten de dienders zijn auto te doorzoeken. Er kwamen inderdaad verschillende soorten erectiepillen tevoorschijn. Daarop zijn alle drie de mannen aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Utrecht, een 58-jarige Belg en een 30-jarige man uit IJsselstein. Het drietal is vast gezet. De Belg is in de loop van de nacht in vrijheid gesteld. De andere twee verdachten zitten nog vast.

