Kerkrade sluit sneller en langer wietfabrieken

Panden in Kerkrade waar drugs worden verhandeld, geproduceerd of verbouwd, zullen voortaan sneller worden gesloten. Ook de duur van de sluiting wordt langer.

De strengere aanpak vloeit voort uit de jongste aanscherping van het Damoclesbeleid in de gemeente Kerkrade (Opiumwet, artikel 13b). Sinds 2014 worden overtreders minder gewaarschuwd en panden vaker gesloten na een eerste vergrijp als het woon- en leefklimaat in de omgeving van het pand worden aangetast. Sindsdien worden er elk jaar meer woningen gesloten.

Kerkrade is een van de gemeenten in Nederland die procentueel de meeste sluitingen doorvoert. In 2015 werden 44 panden gesloten, een jaar later 51. Het aantal waarschuwingen nam af van 33 in 2015 naar 17 in 2016. Het overgrote deel van de sluitingen en waarschuwingen had te maken met productie en handel van hennep.

Meldpunt

Nog steeds zijn er te veel plekken in Kerkrade waar bewoners zich onveilig voelen door handel in - en productie van verdovende middelen. Dat blijkt ook uit de klachten die het Meldpunt drugsoverlast heeft ontvangen: maar liefst 399 in twee jaar tijd (2015,2016), waarvan twee derde te maken had met woningen of de omgeving daarvan.

Levensgevaarlijk

In enkele gevallen was er zelfs sprake van direct gevaar voor omwonenden en was grootschalig optreden van de hulpdiensten noodzakelijk. Denk daarbij aan (grote) woningbranden in juli 2015, december 2016 (waarbij ook zwaar illegaal vuurwerk werd gevonden) en oktober 2017 en de vondst van een drugslab midden in een woonwijk, in december 2015.

“Ontoelaatbaar”, zegt burgemeester Som, die met de aanscherping van het Damoclesbeleid meer mogelijkheden krijgt om over te gaan tot het sluiten van drugspanden. “Dit soort strapatsen pakken we met de lokale driehoek (gemeente, politie, justitie) keihard aan. Woningen die worden gebruikt als wietfabriek gaan vanaf nu geen drie maanden, maar twintig weken op slot. Daar zitten we met de lokale driehoek (gemeente, politie en justitie) bovenop.”

Nog strenger

Er ligt een wetsvoorstel waarin ervoor wordt gepleit dat er ook geen drugs meer aanwezig hoeft te zijn in het pand als er voldoende aanwijzingen voor zijn dat er structureel wordt gehandeld in verdovende middelen of de buurt ernstige overlast heeft van wat zich in en rond een pand afspeelt. “Mocht het nodig zijn, dan wordt niet geaarzeld het beleid verder aan te scherpen.”