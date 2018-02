Voetganger overleden na aanrijding Warmenhuizen

Dinsdag rond 17.55 uur is een 43-jarige inwoner van Warmenhuizen bij een verkeersongeval om het leven gekomen.

De man liep samen met zijn partner op de Diepsmeerweg. Zij lieten hun hond uit en daarbij is hij aangereden door een 43-jarige automobilist uit Alkmaar. De bestuurder is aangehouden. Door verkeersongevallenanalyse van de politie wordt onderzocht wat er precies gebeurd is.