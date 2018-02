Vorst zorgt voor fors meer gevallen van autopech

Het was dinsdag een extra drukke dag voor de Wegenwacht van de ANWB. 'Vanwege de vorst nam het aantal gevallen van autopech met 25% toe', zo laat de ANWB dinsdag weten.

Accu, bevroren portieren en ruitenwissers

'Op een normale dag moet de Wegenwacht ruim 3.000 keer uitrukken. Dat aantal werd dinsdag al rond het middaguur gehaald. Met name problemen met de accu, bevroren portieren en kapotte ruitenwissers komen veel voor', aldus de ANWB.

4.500 pechgevallen

'We hadden ons natuurlijk voorbereid op meer incidenten door de vorst, maar het is nog veel drukker dan verwacht', aldus de ANWB persdienst. De verwachting is dat het totaal aantal pechgevallen zal oplopen tot ongeveer 4.500.

Woensdag ook weer druk

Ook woensdag zet de vorst door. Vannacht worden er minimumtemperaturen tussen -4 en -8 graden Celsius verwacht. Daarom zal naar verwachting het aantal pechgevallen dan ook net zo hoog zijn als vandaag, verwacht de ANWB.