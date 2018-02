OM eist halve eeuw cel tegen internationaal gezelschap drugshandelaren

De acht verdachten stonden terecht vanwege hun betrokkenheid bij de invoer van een partij van ruim 1800 kilo cocaïne in december 2016. Het drugstransport was via de Westerschelde in de haven van Antwerpen aangekomen onder een deklading bananen en in beslag genomen. De partij had een handelswaarde van 36 miljoen en een straatwaarde van 90 miljoen euro.

Bazen

De verdachten werden aangehouden bij de aflevering van de lading bananen uit Colombia met vier vrachtauto’s in een loods in Medemblik. Het gaat om vier Engelsen, twee Turken, twee Nederlanders en een Colombiaan.

Twee van de Engelsen zouden de bazen van het transport zijn. Tegen hen eiste de officier van justitie gevangenisstraffen van 10 jaar. De andere twee Engelsen hadden in zijn ogen een kleinere, uitvoerende rol. Tegen elk van hen eiste hij 7 jaar cel.

Schakel

Ook de Colombiaan, de schakel met de leveranciers in Zuid-Amerika, hoorde een gevangenisstraf van 7 jaar tegen zich eisen. Hij begeleidde het drugstransport en beschikte over de codes van de dozen waarin de cocaïne was verstopt. Tegen beide Turkse verdachten eiste de officier van justitie gevangenisstraffen van 4 en 5 jaar.

De Nederlanders hield hij verantwoordelijk voor de logistiek, waaronder het regelen van de loods en vorkheftrucks. Een van hen hoorde een strafeis van 7 jaar aan. De zaak tegen de andere Nederlander is aangehouden, omdat een nieuwe advocaat zich nog moet kunnen voorbereiden.

De officier van justitie benadrukte voor de rechtbank dat de kilo’s cocaïne de havens van Antwerpen en Rotterdam instromen. ‘Deze handel is een keten van grof geld en keiharde criminaliteit. In deze wereld van cocaïnehandel wordt het gebruik van vuurwapens zeker niet geschuwd.”