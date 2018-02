Waar zijn 103 zaagviszagen en 59 hertzwijnschedels gebleven?

Vanavond besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de zoektocht van het Milieuteam van de politie eenheid Rotterdam. Het team ontdekte een grootschalige handel in producten van beschermde diersoorten, vanaf Indonesië naar Nederland. De milieupolitie is nog op zoek naar ten minste 59 schedels van hertzwijnen en 103 zagen, afkomstig van de ernstig bedreigde zaagvis, en vraagt de kijker om hulp.

In de zomer van 2016 doet de douane in Rotterdam een gruwelijke vondst. In een container uit Indonesië wordt een recordhoeveelheid producten van bedreigde dieren gevonden: onder andere 2000 kilo koraal, apenschedels en ivoor. In deze illegale handel gaan wereldwijd jaarlijks miljarden om, en ook Nederland blijkt dus een afzethaven te zijn.

Het oprollen van deze handelsnetwerken is een uiterst moeilijke klus, waarbij kijkers van Opsporing Verzocht vanavond een belangrijke rol kunnen spelen. Inmiddels is duidelijk dat er een groot aantal hertzwijnschedels en zaagviszwaarden vermoedelijk al verkocht is aan winkels en particulieren in Nederland. Wie weet waar die spullen zijn gebleven? Kijk vanavond naar Opsporing Verzocht, iets later dan gebruikelijk, om 20.38 uur. Morgen wordt de uitzending om 11:55 uur herhaald op NPO2.