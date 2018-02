NVWA controleert dierenwelzijn op geitenbedrijven

De NVWA heeft in 2017 soortgelijke inspecties uitgevoerd omdat er signalen waren dat het dierenwelzijn voor bokjes vaak niet in orde was en dat er bij afmestbedrijven veel jonge bokjes dood gingen. Uit analyse bleek dat het sterftecijfer op veel afmestbedrijven meer dan 20% was, met een uitschieter tot 66%. Bij controles op bedrijven met hoge sterftecijfers heeft de NVWA op 3 bedrijven ernstige dierenwelzijnsovertredingen vastgesteld. Op deze bedrijven stonden veel zwakke dieren en gingen ook veel jonge bokjes dood. De NVWA heeft tegen deze bedrijven proces-verbaal opgemaakt en dit ingediend bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft 2 bedrijven een voorwaardelijke straf gegeven en een van deze bedrijven heeft ook een geldboete gekregen. Het 3e proces-verbaal is nog in behandeling. Tegen deze 3 bedrijven is tevens bestuursrechtelijk opgetreden.

De hoge sterftecijfers en de uitkomsten van de inspecties van de NVWA waren in juni 2017 aanleiding voor een gesprek tussen het ministerie van LNV, de NVWA en vertegenwoordigers van alle schakels in de geitensector: melkgeitenhouders, bokkenmesters, zuivelorganisaties en handelaren. In november 2017 hebben LTO Melkgeitenhouderij en de Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie (NGZO) op basis hiervan een plan van aanpak opgesteld om het welzijn van geitenbokjes te verbeteren en te borgen.