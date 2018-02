Aanhouding voor lekker informatie benoeming burgemeester Den Bosch

Op verdenking van lekken van informatie over de benoeming van de burgemeester van Den Bosch, is er een man uit Rosmalen aangehouden. Het Brabants Dagblad laat weten dat het om de oud-wethouder Jos van Son gaat.

Van Son stapte vorig jaar direct op nadat hij een verkeersongeval had veroorzaakt en onder invloed van alcohol was. Hij zou geen lid zijn geweest van de vertrouwenscommissie omtrent de benoeming, maar heeft wel informatie gelekt aan een journalist van het Brabants Dagblad.

De commissaris van de koning had in juli vorig jaar al aangifte gedaan van een mogelijk lek in de vertrouwenscommissie. Hiervoor werd een 55-jarig raadslid uit Den Bosch aangehouden. Deze maakte wel deel uit van de vertrouwenscommissie.