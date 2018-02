15.000 euro beloning voor gouden tip in zaak kofferbakmoord

De hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de gewelddadige dood van Ralf Meinema.

Sinds 31 maart 2017 doet de politie onderzoek naar de gewelddadige dood van de toen 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen. Dat onderzoek heeft tot nu toe nog niet geleid tot aanhoudingen.

Helpt u mee de identiteit van de dader te achterhalen?

Het is ook voor u mogelijk om actief mee te denken in dit onderzoek. Sinds gisteren is het in het dossier op politie.nl/kofferbakmoord ook mogelijk om scenario’s in te sturen. Als extra stimulans looft het Openbaar Ministerie nu een beloning uit van €15.000 euro.

Misdrijf

Op vrijdagochtend 31 maart 2017 werd rond 5:45 uur langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden het levenloze lichaam van de toen 31-jarige Ralf Meinema gevonden. Hij werd aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes 300 SE. De auto hing half in het water. Ralf Meinema bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. De politie gaat er van uit dat het slachtoffer op een andere locatie om het leven is gebracht dan de plaats van aantreffen. Een team van twintig rechercheurs werkt nog steeds volop aan het onderzoek. Dat heeft al wel de wat puzzelstukjes opgeleverd, maar nog geen compleet beeld van wat er is gebeurd. Zo heeft de politie bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid over een motief voor de dood van Ralf Meinema.