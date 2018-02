Man opgepakt voor betrokkenheid bij poging moord

De vandaag aangehouden man wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de poging moord op een Osse rijschoolhoudster. Zij werd in haar eigen woning aan het Narcishof beschoten, waarbij ze lichtgewond raakte. Deze verdachte wordt er nadrukkelijk niet van verdacht te hebben geschoten. De huidige stand van het onderzoek laat het echter niet toe dat we ons beeld van zijn mogelijke rol nader toelichten.

Eerdere aanhouding

Op die betreffende avond werd de vrouw uit Oss rond 20.15 uur in haar woning beschoten door een man, waarmee ze een zakelijke afspraak zou hebben gehad. Nog diezelfde avond hielden we een verdachte aan, maar hij werd een dag later weer in vrijheid gesteld omdat hij niets met de zaak te maken bleek te hebben. In maart 2017 werd de vermoedelijke schutter, een destijds 45-jarige verdachte, aangehouden in een TBS-instelling in Venray. Hij zat toen vast voor een gewapende overval.

Verband met moordpoging Beghem

Al eerder berichtten wij dat we er vanuit gaan dat er een verband bestaat tussen deze poging moord en een mislukte moordaanslag op een vrouw in Berghem op 10 juli 2016. De recherche onderzocht meerdere scenario’s uitgebreid en gaat er op basis van het onderzoek vanuit dat de aanslag in Berghem niet gericht was op het daadwerkelijke slachtoffer uit Oss, maar op de vrouw die in 2015 werd beschoten in haar woning. Voor de moordpoging in Berghem werd tot op dit moment niemand aangehouden. Het onderzoek naar beide zaken gaat ook na de aanhouding van vandaag onverminderd door.

