Ongeval op N315 kost twee personen het leven, gladheid is waarschijnlijk oorzaak

Een derde persoon is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om twee jongen mannen uit Hengelo, 24 en 27 jaar oud die bij elkaar in de auto zaten. Het slachtoffer dat per traumahelikopter in kritieke toestand naar het Radboudumc in Nijmegen is gebracht, is een 49-jarige man uit Wehl. Dit meldt onder meer Omroep Gelderland.

De auto's zijn frontaal op elkaar gebotst. De politie vermoedt dat het ongeluk is veroorzaakt door de gladheid. Doordat de Hengeloërs met hun auto in een slip terechtkwamen, belandde zij op de andere weghelft en botsten zij frontaal op de auto met de man uit Wehl.

Het ongeval gebeurde rond 07.00 uur. De N315 wordt naar verwachting pas weer om 12.00 uur vrijgegeven.

