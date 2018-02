Schietincident Bas Jungeriusstraat Rotterdam-Zuid, politie start onderzoek

Geschreeuw en schoten

Even na 16.30 uur meldde die zaterdagmiddag een getuige dat ze geschreeuw en schoten hoorde op straat. Drie mannen zouden ruzie hebben en één van hen zou op de andere twee schieten, waarna de drie wegrenden. Toegesnelde agenten startten direct een onderzoek en zetten de directe omgeving af. Ze troffen een paar hulzen aan op straat. Er is nog niemand aangehouden.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen en vraagt diegenen die informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

