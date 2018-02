Auto klapt frontaal op paal verkeersbord

Op de Doenkade heeft zondagmiddag een ernstige aanrijding plaatsgevonden waarbij een auto frontaal op een paal van een verkeersbord is geklapt.

Zwaargewond

Brandweer, ambulance, politie en de traumahelikopter rukten uit om het slachtoffer dat ernstig gewond raakte te helpen. Er zou sprake zijn dat de auto na de aanrijding in brand zou staan maar dat was niet het geval.

Auto zwaar beschadigd

De auto raakte zwaar beschadigd. Het verkeersbord kwam op de weg terecht waardoor het doorgaande verkeer volledig gestremd was. De bestuurder is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

