Politie maakt jacht op overvaller casino Roermond

De politie is sinds zondagochtend 10.35 uur in Roermond op zoek naar een gewapende overvaller. 'De gewapende overval werd zondagmorgen gepleegd bij een casino op het Kazerneplein in Roermond', zo meldt de politie zondag.

Vuurwapen

'Rond 10.35 uur kwam een man met een sjaal voor zijn gezicht binnen en eiste onder bedreiging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp geld. Hij verdween korte tijd later met onbekende buit te voet', aldus de politie.

Signalement

Het gaat om een man van ca 18-20 jaar, getint uiterlijk. Hij draagt een donkere jas met bontkraag en had een sjaal voor zijn gezicht. Verder heeft hij een blauw,grijze trainingsbroek aan. Er raakte niemand gewond. Getuigen die iets weten over de verdachte kunnen bellen met de politie op 0900-884, 112 of anoniem via 0800-7000.

