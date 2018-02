Man tien minuten na steekpartij Schiedam aangehouden

Bij een steekpartij bij een café aan de Singel in Schiedam is zaterdag een 39-jarige man uit Hoek van Holland gewond geraakt.

De vermoedelijke dader zat tien minuten later al in de politiebus op weg naar het bureau. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Om 03.50 uur kreeg de Hoek van Hollander ruzie in de kroeg. De onenigheid verplaatste zich al snel naar buiten, waar vervolgens een schermutseling plaatsvond en waarbij de dader het slachtoffer stak. De messentrekker liep vervolgens met een vriend weg, maar ver kwamen ze niet. Gealarmeerde agenten vonden de twee mannen tien minuten later in de buurt. Eén van hen voldeed aan het opgegeven signalement en kon met de agenten mee. Deze 30-jarige Schiedammer zit vast en wordt verhoord.





