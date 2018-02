Leefbaar Rotterdam cynisch over D66 Amsterdam: 'Geweldige bruggenbouwers'

Baudet wees alle beschuldigingen van racisme van de hand. Volgens hem maakt Ollongren zich met haar ‘lasterlijke uitspraken’ schuldig aan ‘demonisering van een volksvertegenwoordiger’. Ook liet hij weten: 'Een minister die mij beschuldigt van een strafbaar feit gaat een grens over'.

Ollengron had vrijdag in de burgemeester Ien Dales-lezing gezegd dat FvD de ‘kernwaarden van de democratie’ bedreigt. “De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt. De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat.

Het gaat om een omstreden uitspraak die Yernaz Ramautarsing. Hij staat op plek 2 van de kandidatenlijst van FvD voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ramautarsing zei in 2016 dat er een verband bestaat tussen ras en IQ. In een debat met Femke Halsema weigerde Baudet afgelopen week afstand te nemen van die uitspraak. Ollongren: 'Volgens Baudet was dit een wetenschappelijk debat. Daar wilde hij zich niet in mengen. Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras.'

D66 Amsterdam: 'Geweldige bruggenbouwers'

In Amsterdam hebben de partijen D66, GroenLinks en PvdA aangegeven dat het nu heel moeilijk zal worden, zo niet onmogelijk om na de gemeenteraadsverkieizingen nog met FvD te kunnen samenwerken. Volgens Reinier van Dantzig van D66 in Amsterdam zou 'racisme vergoelijkt' worden door de uitspraken van Ramautarsing. Daarom sluit hij een samenwerking met FvD nu toch echt uit. 'Ik ga niet over twee maanden, als de verkiezingen geweest zijn, ineens kijken of we toevallig ook overeenkomsten hebben.' In een reactie op D66 Amsterdam twitterde Joost Eerdman van Leefbaar Rotterdam cynisch: 'Geweldige bruggenbouwers'

D66 Rotterdam sluit geen partijen uit

Opmerkelijk is dat D66 Amsterdam niet wil samenwerken met FvD, terwijl D66 Rotterdam nog geen partijen heeft uitgesloten, ook Leefbaar Rotterdam niet. Terwijl die partij in Rotterdam een alliantie heeft gesloten met FvD.

