Jongen (15) aangehouden na steekincident

Bij een ruzie op de Stationsweg in Anna Paulowna is zaterdag rond 02.30 uur een 19-jarige man uit Wieringerwaard gewond geraakt.

Het slachtoffer werd gestoken met een scherp voorwerp.

Twee andere mannen van 21 jaar uit Oudesluis en 18 jaar uit Barsingerhorn raakten bij het incident licht gewond. Beveiligers van een café hebben een 15-jarige jongen als verdachte aangehouden. De jongen uit Anna Paulowna is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Het 19-jarige slachtoffer uit Wieringerwaard is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee andere personen zijn op eigen gelegenheid naar een huisartsenpost gegaan ter controle.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.

