Filmbeelden tonen incident met dodelijke afloop Waddinxveen

Vrijdagochtend is in Waddinxveen een 39-jarige man overleden. 'De Rijksrecherche onderzoekt zijn overlijden onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Haag', zo meldt het OM vrijdag.

Doodsoorzaak

'Het OM is op dit moment nog terughoudend met het verstrekken van informatie. Pas na sectie door de patholoog kan het OM met zekerheid iets zeggen over zijn doodsoorzaak. Ook het onderzoek naar de omstandigheden is nog in volle gang en vergt tijd', aldus het OM.

Melding verwarde man

Rond 6.00 uur vanmorgen kreeg de politie een melding over een verwarde man op de openbare weg. Er werd een ambulance gebeld, vervolgens probeerde de politie in te grijpen. Hoe precies en wat daarbij is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht.

Filmpje

Het filmpje dat inmiddels in de pers is verschenen, waarop 35 seconden van het incident zijn te zien, wordt daarbij meegewogen. De man is komen te overlijden. Op welk moment dit precies is gebeurd en wat de doodsoorzaak is, wordt ook onderzocht. Het slachtoffer is een 39-jarige man uit Den Haag. Zijn familie is geïnformeerd.

Geslagen

Op beelden die in handen zijn van Omroep West is te zien dat het slachtoffer door agenten op de grond in bedwang wordt gehouden. Tevens wordt hij hard geslagen.

