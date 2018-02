Boeren toch met trekkers in Den Haag

Boeren uit Groningen mochten niet met 30 trekkers Den Haag in donderdag.

Even leek het of ze bij de grens van Den Haag zouden worden tegengehouden, op last van de burgemeester.

Maar uiteindelijk mochten ze toch naar het Malieveld. Daar werden ze verwelkomd door solidaire demonstranten uit Den Haag en omgeving, vrijwilligers van Milieudefensie en een boer uit Stompwijk met zij trekker.

De Groningers trokken naar Den Haag om van zich te laten horen tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer met Shell en ExxonMobil over de schade afhandeling.

Omdat de boeren de stad niet inmochten kwamen Kamerleden En ministers Wiebes en Schouten van Landbouw naar het Malieveld om met hen te praten.

Foto 1: Minister Wiebes stapt uit de trekker waar net een gesprek heeft gevoerd met boerenvoorman Ate Kuipers

Foto2.: Campagneleider Jorien de Lege met de Groningse boerin Margreet Kadijk en haar man

