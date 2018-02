Handgranaat aan deur waterpijpshop weggehaald

De handgranaat hing aan tie wraps aan de klink van een waterpijpshop. De explosieven opruimingsdienst heeft het projectiel verwijderd en veiliggesteld.

De recherche is een onderzoek gestart na de vondst van de handgranaat. In de stad zijn al meerdere handgranaten bij panden achter gelaten. Of de zaken met elkaar te maken hebben is nog niet bekend.

Het openbaar vervoer wat via de Jan Evertsestraat gaat, kon enige tijd niet rijden.

