Auto raakt te water, dronken bestuurder zwemt naar de kant

Het slachtoffer verklaarde dat hij met zijn auto in de berm en daarna te water geraakt was, omdat hij even afgeleid werd door zijn telefoon. Hierna was hij uit de auto geklommen en naar de kant gezwommen. Hij is daarna langs de weg gaan lopen. Hij kreeg het erg koud en liet bij een tuinderij om aandacht te trekken een alarm afgaan, daar werd echter niet op gereageerd. Uiteindelijk heeft hij met een kar een deur vernield. Uiteindelijk vond hij in het pand een telefoon waarmee hij 112 belde. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn, een eerste indicatieve test gaf 490 ugl aan. Hij is in het ziekenhuis nagekeken, daar is ook bloed afgenomen om het alcoholgehalte definitief te bepalen. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De auto van de man wordt indien mogelijk vandaag geborgen.

