Mannen springen uit het raam bij brand in Vlaardingen

In een woning aan de Van Slingelandtstraat in Vlaardingen is maandagavond een felle brand uitgebroken. Het vuur woedde op de 1e verdieping.

Twee personen zijn gevlucht door uit het raam te springen vanaf de 1e verdieping. Een derde persoon die zich in de rook bevond is door brandweer gered. De brandweer schaalde vrij snel op naar het sein middelbrand. Twee ambulances kwamen ook met spoed ter plaatse voor de slachtoffers. Bij de brand kwam korte tijd veel rook vrij. De schade in de woning is groot. Een dierenambulance is ter plaatse gekomen voor enkele huisdieren.



