Dode vrouw (39) gevonden in woning Rotterdam

In een woning aan de Mathenesserweg in Rotterdam is maandagmiddag een dode vrouw gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de 39-jarige bewoonster. De politie vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

De in de woning aanwezige personen zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. Eén man is aangehouden.

De identiteit van de vrouw moet nog formeel worden vastgesteld. maar vermoedelijk gaat het om de 39-jarige bewoonster. De vrouw werd rond 16.15 uur in de woning gevonden. De aanwezigen belden 112. Eén van de aanwezigen, een 60-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De andere drie personen zijn mee gegaan naar het bureau om een verklaring af te leggen. Om te achterhalen wat er precies is gebeurd, is de Forensische Opsporing de hele avond bezig in de woning bezig met sporenonderzoek. Ook buurtonderzoek kan bijdragen aan meer duidelijkheid.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)