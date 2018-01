Dood aangetroffen slachtoffer Neptunusstraat is 30-jarige bewoonster

Uit sectie op het lichaam van de op donderdag 11 januari dood in een Haagse woning aan de Neptunusstraat aangetroffen vrouw blijkt dat het inderdaad om de 30-jarige bewoonster gaat. 'Haar 40-jarige partner zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw', zo meldt de politie maandag.

Vermist

De 40-jarige Hagenaar gaf dinsdag 9 januari zijn vriendin op als vermist vanuit hun woning aan de Neptunusstraat. De politie stelde in verband met deze vermissing een onderzoek in. Donderdag 11 januari gingen agenten naar de Neptunusstraat voor een onderzoek in haar woning.

Lichaam in woning aangetroffen

In de woning troffen agenten het lichaam van, zo bleek later, de 30-jarige als vermist opgegeven bewoonster aan. Haar partner, een 40-jarige Hagenaar werd direct aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij haar dood. Uit onderzoek werd later vastgesteld dat het slachtoffer de bewoonster betrof.

Haar familie is vervolgens op de hoogte gesteld van de identificatie. Zondag 14 januari werd sectie verricht op het lichaam van de vrouw. In verband met het (aanvullende) onderzoek kunnen de resultaten daarvan nog niet gedeeld worden.

Onderzoek in volle gang

De 40-jarige vriend van de vrouw zit nog vast en wordt dinsdag 16 januari voorgeleid aan een rechter-commissaris. Het rechercheonderzoek naar de exacte toedracht en de aanleiding daartoe is in volle gang.

