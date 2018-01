Man na ruim 2 uur onder deels ingestorte steiger bevrijd

Hulpdiensten zijn er maandag na twee uur in geslaagd om een man te bevrijden die werd bedolven door een deels ingestorte steiger waar hij aan het werk was.

Aanspreekbaar

Het bedrijfsongeval gebeurde rond 12.00 uur in het Westelijke Havengebied bij een terminal aan de Octaanweg. De man was na zijn bevrijding aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht.

10 meter hoogte

De reddingsoperatie was niet zonder gevaar omdat het slachtoffer zich op ongeveer 10 meter boven de grond bevond waar hij was bedolven onder een deels ingestorte steiger. Hier door was de gehele constructie van de steiger die nog stond instabiel.

Kraan

Uiteindelijk lukte het de reddingwerkers met behulp van een kraan om het slachtoffer te bevrijden. Over de oorzaak van het instorten is op dit moment niets bekend. Een onderzoek daarnaar zal meer duidelijkheid moeten geven.

