Ruzie loopt uit op steekpartij met twee gewonden

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie in Amersfoort op de Van Nesstraat een 40-jarige man aangehouden voor het neersteken van twee mannen. 'De twee slachtoffers hadden zich eerder op de avond gewond gemeld op het politiebureau', zo meldt de politie maandag.

Vechtpartij woning

Rond 01.00 uur ’s nachts werd de politie gebeld over een vechtpartij in een woning aan de Van Nesstraat. In de woning troffen agenten een bebloede man aan. De Amersfoorter vertelde dat hij gevochten had met twee andere mannen.

Steekwonden

Ondertussen bleek dat deze mannen zich inmiddels gemeld hadden op het politiebureau in Amersfoort. Ze bleken allebei steekwonden te hebben. Daarop is de man in Amersfoort aangehouden. De twee gewonde mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zij zijn verdachten in de zaak. Aangetroffen steekwapens zijn in beslag genomen.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)