Vrouw gewond na aanval in Heerhugowaard

In Heerhugowaard is maandagochtend een vrouw aangevallen en gewond geraakt.

Het incident vond plaats op de Oberlaan. Dit meldt politie Noord-Holland-Noord op Twitter. De politie meldt ook dat eer een verdachte is aangehouden en dat er een onderzoek gaande is. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Ook de aard van de verwondingen van de vrouw zijn nog onbekend. Tegenover Nieuws NH heeft de politie bevestigd dat er een traumahelikopter is opgeroepen voor assistentie en dat de vrouw met spoed is overgebracht naar een ziekenhuis.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)