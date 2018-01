'Verbod op energiedrankjes voor kinderen'

Volgens de artsen zijn de drankjes vaak de oorzaak dat jongeren op de eerste hulp terechtkomen. De jonge patiënten melden zich daar met klachten als rusteloosheid, moeheid en hartritmestoornissen. Kinderartsen constateren dat tieners vanaf 12 jaar soms wel zes blikjes of meer leegdrinken voor een flinke oppepper. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) maakt zich grote zorgen over het groeiend gebruik van de energiedrankjes door jongeren. Dit schrijft het AD maandag.

Verbod

De NVK pleit voor een verbod op de energiedrankjes. Kinderarts Brita de Jong-van Kempen in de krant: 'Als jongeren met rusteloosheid of hartritmestoornissen in onze spreekkamers belanden, denken wij aan allerlei dingen en halen we ze soms door de medische molen om de oorzaak te achterhalen. Maar we merken dat energiedrankjes steeds vaker de boosdoener zijn,' De kinderartsen zien naast rusteloosheid en hartritmestoornissen steeds meer andere klachten die uiteindelijk te wijten zijn aan energiedrankjes. Zo belandde bijvoorbeeld een meisje van 12 jaar met epileptische aanvallen in het ziekenhuis. Oorzaak bleek het drinken van veel energiedrankjes

Dat er veel te veel cafeïne , suiker en taurine in de blikjes zit is de kinderartsen bekend. Er moet wel meer onderzoek gedaan worden naar het effect van deze stoffen op een kinderlichaam, aldus de krant. De Jong-van Kempen: 'Dit is geen onschuldige frisdrank'', stelt De Jong-Van Kempen. ,,Een verbod zet ouders en kind aan het denken, zodat ze zich bewust zijn van de gevolgen. Vroeger was het ook normaal om op jonge leeftijd alcohol te drinken, maar nu weten we hoe schadelijk dat is. We kunnen wachten tot er fatale incidenten gebeuren of we kunnen maatregelen treffen zodat we de consequenties kunnen onderzoeken.'

