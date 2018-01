Politie verliest huiszoekingsbevel van verdachte pedofilie

Het bevel werd door een verslaggever van Hart van Nederland in het plaatsje Warten (zoeking was in andere plaats red.). Op het papier is te lezen waar de verdachte woonachtig is en het om een man gaat. Daarnaast staat er in de brief dat er toestemming is om de mobiele telefoon van de verdachte in beslag te nemen.

Een woordvoerder van de politie reageerde verbaasd op de vondst. Dit had volgens haar niet de bedoeling is, echter zoiets ‘kan gebeuren’.

De redactie van Hart van Nederland nam contact op met de familie van de verdachte. Deze waren geschokt door de blunder van de politie.