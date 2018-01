Harde knallen bij overval op supermarkt

In een supermarkt aan de Stadhouderskader in Amsterdam heeft zaterdagavond rond 22.00 uur een overval plaats. Het winkelpersoneel, dat net had afgesloten, hoorde twee harde knallen en glassplinters spatten de winkel in. Direct verschansten zij zich in een veilige ruimte en sloegen alarm.