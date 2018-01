Vrouw zwaargewond bij steekincident in Den Haag

Omstreeks 22.45 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen dat er op de Jan van der Heijdenstraat iemand zou zijn neergestoken. Ter plaatse troffen agenten de zwaargewonde vrouw aan, ambulancepersoneel verleende haar direct eerste hulp waarna zij met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd. In de woning bleken, naast het slachtoffer, nog twee vrouwen en een man aanwezig te zijn, allen familie. De vermoedelijke hoofdverdachte, de vriend van één van de vrouwen, was de woning uit gevlucht. De andere man in de woning, een 65-jarige Hagenaar, werd eveneens aangemerkt als verdachte en aangehouden. De vier jonge kinderen die in de woning aanwezig bleken te zijn, werden elders bij familie ondergebracht. Het slachtoffer verblijft nog in het ziekenhuis.

De districtsrecherche Den Haag Zuid onderzoekt de zaak, waarbij de oorzaak vermoedelijk in de relationele sfeer ligt. De verdachte, een 44-jarige Hagenaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, is vooralsnog niet aangetroffen. De recherche hoopt hem zo snel mogelijk in de kraag te kunnen vatten.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)