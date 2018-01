Man (22) veroordeeld voor brandstichting instelling Wapenveld

Donderdag heeft de rechtbank in Zutphen een 22-jarige man uit Coevorden tot 6 weken jeugddetentie veroordeeld. 'Hij maakte zich schuldig aan 2 brandstichtingen, een poging tot brandstichting en vernieling', zo heeft de rechtbank Zutphen bekendgemaakt.

Instelling Wapenveld

Tussen 18 en 20 maart 2016 haalde de man in de instelling in Wapenveld waar hij verbleef - samen met een medebewoner - de kamer van een andere bewoonster volledig overhoop. Ook hield hij meerdere keren een brandende aansteker voor een spuitbus en spoot vervolgens met die spuitbus. Dit leverde gevaar op voor de spullen in de kamer.

Niet terug naar gevangenis

Omdat de man al enige tijd in voorlopige hechtenis zat en de rechtbank het belangrijk vindt dat zijn behandeling wordt voortgezet, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De officier van justitie vorderde ook dat een eerder voorwaardelijk opgelegde taakstraf van 70 uur door de man moet worden uitgevoerd.

De rechtbank wijst die vordering gedeeltelijk toe. Dit houdt in dat de man alsnog een taakstraf van 30 uur moet uitvoeren. Voor het andere deel van deze voorwaardelijk opgelegde taakstraf wordt de proeftijd met 1 jaar verlengd.

