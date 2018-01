Tips leiden politie naar drugs, nepvuurwapens en munitie

Nepvuurwapens in woning

Meldingen over overlast in de wijk en handel in drugs leidden agenten afgelopen woensdag naar een twee panden op de Wolphaertstraat. Naast vijf aanhoudingen leverde onderzoek in de woning diverse gebruikshoeveelheden soft- en harddrugs, 55 XTC pillen en twee nepvuurwapens op.

Drie Rotterdammers van 25, 27 en 57 jaar, een 52-jarige vrouwelijke plaatsgenoot en een 19-jarige Schiedammer zijn aangehouden. Ze worden onder andere verdacht van handel in drugs en zijn ingerekend voor verhoor.

Versnijdingsmiddelen en munitie

Dat (anoniem) melden effectief is, bleek ook vrijdagochtend. Dit keer troffen agenten na een tip in een pand op de Zaagmolenstraat een nog onbekende hoeveelheid versnijdingsmiddelen en munitie aan.

Er was niemand in het pand aanwezig en er is nog niemand aangehouden. De versnijdingsmiddelen en patronen zijn in beslag genomen en het onderzoek wordt voortgezet. De politie bespreekt de resultaten met de gemeente en die besluit of de huizen worden gesloten.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)