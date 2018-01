Vrouwelijke lijsttrekker voor SGP in Amsterdam

Voor de SGP is de 24-jarige Paula Schot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zij is de tweede vrouw die voor de christelijke partij een lijst aanvoert. In 2014 was Lilian Janse uit Vlissingen de eerste.

‘Ik ontken niet dat het kan helpen dat ik vrouw ben. Misschien trek ik nieuwe stemmen aan’, aldus Schot. Het is voor de eerste keer dat de SGP meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad. De kans op een zetel is beperkt, want volgens het AD waren er bij de vorige verkiezingen 6000 stemmen nodig voor een zetel. Bij de landelijke verkiezing werd er 700 keer op de partij gestemd in Amsterdam.

