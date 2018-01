Ombudsman maakt zich zorgen over Groningers

De Nationale ombudsman en Kinderombudsman maken zich al langere tijd grote zorgen over de Groninger aardgasproblematiek. In april 2017 deden zij een dringend beroep op het kabinet om verantwoordelijkheid te nemen. De gesprekken die de ombudsman het afgelopen jaar voerde met bewoners, bestuurders en wetenschappers lieten een diepe indruk achter.

Veel Groningers hebben het vertrouwen in de overheid verloren. De Nationale ombudsman benadrukt nogmaals dat de problematiek per definitie bij de eerstverantwoordelijke, de rijksoverheid thuishoort. Hij ziet dat een aantal Groningers in het aardgasgebied inmiddels de moed verliest en wanhopig wordt. Het is voor de Groningers van uiterst belang dat zij in rechtsbescherming en klachtafhandeling nu echt snel helderheid krijgen. Het ministerie van Economische Zaken moet zich inspannen om dit op korte termijn en zorgvuldig te organiseren. Mensen moeten weten waar zij aan toe zijn als hun huizen bevingsschade hebben en de schade moet coulant en voortvarend worden afgehandeld.

Reinier van Zutphen: "Ik verwacht van minister Wiebes dat hij de inmiddels onontwarbare kluwen bestuurlijke spaghetti onmiddellijk van tafel haalt. Het is letterlijk niet te doen voor de Groningers om op te komen voor hun belangen. Hoe lang moeten zij nog wachten op oplossingen? Bij de overheid ligt de verantwoordelijkheid dit voortvarend op te pakken, en daarmee wordt ook de rol van de Nationale ombudsman groter. Iedere Groninger kan bij mij terecht als hij een probleem heeft in verband met de gaswinning. Wij gaan hem of haar vervolgens helpen om bij het juiste loket terecht te komen, dat kan ook behandeling van de klacht door de Nationale ombudsman betekenen. De Groningers moeten weer zicht krijgen op een toekomst in hun provincie".

