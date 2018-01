Opsporingsteam maakt jacht op tbs'er die niet terugkeerde naar Van Mesdagkliniek

Een tbs'er die thuishoort in de Van Mesdagkliniek in de stad Groningen is zondagavond niet teruggekeerd van onbeleid verlof.

Dit heeft woordvoerster Petra de Maar van de Groningse kliniek aan Dagblad van Noorden bevestigd. Vanwege privacyredenen mag zij niets zeggen over de achtergrond van de man en ook niet waarom hij was opgenomen in de kliniek.

Voorlichter Wim de Bruin van het Landelijk Parket in de krant: 'Uit het feit dat hij met onbegeleid verlof was, mag je afleiden dat hij al enige jaren onder behandeling stond.' Gemiddeld duurt een tbs-behandeling 7,2 jaar. Pas na enige jaren komen patiënten in aanmerking voor onbegeleid verlof. De vermissing is volgens de voorlichter 'niet uitzonderlijk'. En, zo laat hij weten, bijna alle tbs'ers die niet op tijd terugkeren worden door het opsporingsteam gevonden.

Wekelijks meer dan 300 tbs'ers met verlof

n de kliniek worden zo'n 240 tbs'ers behandeld. Volgens de woordvoerder gaat er elke week meer dan 300 keer een tbs'er met verlof naar buiten. 'Dat gaat bijna altijd goed. In de gevallen waarin het niet goed ging, was de persoon vaak binnen 24 uur terecht.'

