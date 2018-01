Aboutaleb krijgt flink wat kritiek tijdens debat over salafisme-uitlatingen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering is de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb flink bekritiseerd over zijn uitlatingen over het salafisme en het hoofddoekverbod voor de politie.

In een gesprek met Thijs van den Brink op NPO Radio 1 bij het radioprogramma Dit is de Dag twee weken geleden had de burgemeester gezegd: 'Ík ben een beetje salafist.(dwz.wil op zijn voorganger Mohammed lijken, red.) Elke moslim is een beetje salafist.' Ook zei hij dat hij zich in de kern geen zorgen maakt over het salafisme. Aboutaleb maakte tijdens het debat duidelijk dat er niets mis was met de uitspraken. Hooguit was het medium radio misschien iets te vluchtig voor dit soort onderwerpen. Maar, zo liet Aboutaleb weten, zijn uitspraken waren volstrekt neutraal bedoeld.

Geen afstand van uitspraken

De burgermeester weigerde echter, zoals werd gewenst door VVD en Leefbaar Rotterdam, om afstand te doen van zijn uitspraken, waarop een motie van treurnis werd ingediend, maar deze werd verworpen met 12 stemmen vóór en 21 tegen. Aboutaleb kreeg steun voor het nuanceren van de woorden 'salafisme' en 'jihad', maar ook veel kritiek omdat het salafisme een door de AIVD onwenselijk verklaarde geloofsrichting is. Daarom vonden partijen als Leefbaar, CDA en VVD dat Aboutaleb zich niet zo positief had mogen uitlaten over het salafisme. Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de Rotterdamse raad, in de media: 'Burgemeester Aboutaleb maakt het salafisme salonfähig, terwijl het juist een bedreiging is voor maatschappij en democratie.'

