Staatsloterij zoekt winnaar megajackpot

Het winnende lot werd verkocht in Zuid Holland, maar de winnaar is nog niet op komen dagen en de Staatsloterij is nu op zoek naar hem. de hoofdprijs viel op een heel ot en dus heeft de winnaar recht op de volledige 19,4 miljoen euro.

Een woordvoerder van de Nederlandse loterij in de media: 'Vanaf 9.00 uur vanochtend had de winnaar zich kunnen melden, maar dat is nog niet gebeurd. ,Meestal zie je bij dit soort prijzen wel dat mensen er snel bij zijn. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat hij of zij zijn lot nog niet bekeken heeft.' Het winnende lot is een jaar geldig.

In Tilburg won een 62-jarige man bij de Oudejaarstrekking 30 miljoen euro.