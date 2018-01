Rijksrecherche onderzocht 23 schietincidenten in 2017

De Rijksrecherche heeft in 2017 onderzoek gedaan naar 23 schietincidenten. In deze gevallen hebben functionarissen in de uitoefening van hun functie gebruik gemaakt van een vuurwapen. Bij deze schietincidenten vielen vier dodelijke slachtoffers en raakten 20 mensen gewond.